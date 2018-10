Vitesse bekert verder na eenvoudige zege in Almelo

Voetbal­sters Ajax krijgen ook in return flink pak slaag

20:59 Voor de voetbalsters van Ajax is de achtste finale van de Champions League uitgelopen op pijnlijk avontuur. De Amsterdammers gingen vanavond met 9-0 fors over de knie bij Champions League-winnaar Olympique Lyon. Ajax had het eerste duel al met 4-0 verloren.