Virgil van Dijk na gelijkspel tegen Duitsland: ‘Nuttige wedstrijd, het laatste halfuur was goed’

Virgil van Dijk keek met een goed gevoel terug op de afgelopen tien dagen, waarin Oranje het nieuwe systeem (dezelfde als in 2014) erin probeerde te slijpen op de trainingen en in de oefeninterlands tegen Denemarken (4-2) en Duitsland (1-1) in de Johan Cruijff Arena.

,,Het was een lastige en moeizame eerste helft. In de tweede helft hebben we het na de eerste tien minuten heel goed gedaan vond. Het keerde echt, maar dat verbaasde mij niet zo. Het was een fysieke wedstrijd en het vroeg veel van de spelers, dus de ruimtes werden wat groter en dat speelde ook een rol in waarom het toen nog een open wedstrijd werd met veel aanvallen van ons. Ik denk dat we het laatste halfuur goed hebben gespeeld", zei Van Dijk na afloop bij de NOS.

Kort voor rust kwam Duitsland verdiend op voorsprong via Thomas Müller, nadat Timo Werner (lat) en Leroy Sané (zijnet) al goede kansen op de 0-1 hadden laten liggen. ,,De beweeglijkheid bij Duitsland maakte het een moeilijke wedstrijd voor ons. Zij hebben een heleboel spelers van het kaliber Eriksen, die goed tussen de linies kunnen spelen. De tweede helft doen we het veel beter. Het was goed om nu zo'n wedstrijd te spelen. Het is altijd goed om je te meten met een topland. Duitsland heeft in iedere linie topspelers en het is altijd goed om te weten hoe je daar tegen moet spelen.”

Van Dijk blikte tevreden terug op de afgelopen anderhalve week, waarin Oranje ook veel en intensief trainde op de KNVB Campus in Zeist. ,,Al met al ben ik wel heel tevreden over de afgelopen anderhalve week. Nu lekker naar de club met een hele belangrijke maand en zaterdag al direct een vroege wedstrijd", zei hij, doelend op de thuiswedstrijd van Liverpool tegen Watford van zaterdagmiddag.

,,Ik kijk er naar uit om in juni weer met Oranje te spelen, maar eerst hebben we hopelijk allemaal nog goede maanden bij onze clubs", besloot Van Dijk. Oranje speelt in juni liefst vier interlands in twaalf dagen, allemaal voor de Nations League. Nederland speelt twee keer tegen Wales (uit en thuis), tegen België (uit) en tegen Polen (uit).

Frenkie de Jong: ‘Nuttige week achter de rug’

Frenkie de Jong baalde ook van de eerste helft. ,,Het was heel frustrerend. De eerste helft hadden we het heel lastig. We hadden daar niet echt een goede oplossing voor. Zij hadden steeds een man vrij op het middenveld. Het was heel moeilijk om kort te zitten. In de tweede helft dekten we beter door en konden we ook op het middenveld beter in de duels komen. Kansloos was het niet de eerste helft, maar je merkte wel dat zij de overhand hadden.”

,,In de tweede helft waren we zelf ook beter, vooral aan de bal. Het heeft altijd wel in dit team gezeten dat we ons kunnen terug knokken in de wedstrijd. Dat hebben we vanavond ook weer laten zien. Ik denk dat we een goede week hebben gehad. We hebben goed getraind en twee nuttige wedstrijden gehad tegen twee sterke tegenstanders.”

Memphis Depay: ‘Ik vond het geen leuke wedstrijd’

,,Ik vond het persoonlijk geen leuke wedstrijd. Zij waren veel aan de bal en wij waren in de eerste helft gewoon niet goed. Het werd een beetje reactievoetbal. Ik was niet heel erg balvast. Ik had het team beter kunnen helpen door wat zuiniger te zijn. In de opbouw was het ook al lastig, zij zaten er vaak goed tussen. Met een paar frisse jongens in de ploeg ging het het laatste halfuur een stuk beter. Ik vond dat Davy Klaassen ook erg goed inviel, hij stuurde de ploeg echt aan samen met Virgil en Matthijs", zei Memphis, die nog een goede kans miste en geen penalty kreeg nadat Craig Pawson werd teruggeroepen door de VAR. ,,Echt vreemd, want ik werd opzij geduwd door hem.”

Memphis kijkt uit naar de komende maanden bij FC Barcelona, waar hij zich weer in de basiself van Xavi hoopt te kunnen spelen. ,,Ik ben altijd een knokker geweest, dat zag je vanavond ook weer in de duels met Antonio Rüdiger. Voorlopig ben ik nog steeds clubtopscorer, terwijl ik er drie maanden uit was.”

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema