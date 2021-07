Virgil van Dijk haalt uit naar journalist vanwege anti-Van Gaal-verhaal: ‘Schaam je!’

De KNVB moest dus op zoek naar een nieuwe baas van Oranje en is in die zoektocht uitgekomen bij oude bekende Van Gaal, die waarschijnlijk op korte termijn wordt aangesteld. Volgens een artikel in The Mirror is Van Dijk daar echter geen voorstander van, net zoals enkele andere spelers. ,,Van Dijk leidt de Nederlandse sterren in hun opstand tegen Van Gaal", zo kopt het medium. In het artikel staat onder meer dat Van Dijk, Georginio Wijnaldum en enkele andere spelers liever Henk ten Cate willen.