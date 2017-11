Vilhena: Ik trek me wél iets aan van kritiek

,,Met dit gebaar heb ik misschien de indruk gewekt dat ik me helemaal niets van de kritiek aantrek’’, zegt Vilhena. ,,Dat is niet zo. Ik vind alleen dat je je niet moet laten leiden door het gedeelte negatieve energie en cynisme waar niemand beter van wordt.’’



Vilhena zegt goed te snappen dat Feyenoord als ploeg en de spelers afzonderlijk kritisch werden benaderd door pers en publiek. ,,Mijn reactie staat los van de opbouwende kritiek die logisch is als je als topclub weken lang niet wint. Die nemen we ter harte en we werken allemaal hard aan om te verbeteren. Zo ben ik bezig met behulp van de trainers zowel mijn verdedigende als aanvallende acties te verbeteren. We zijn kritisch en kijken allemaal in de spiegel. We hebben na lange tijd weer gewonnen, nu moeten we een goede reeks neerzetten.’’