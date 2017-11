Vilhena: Ik sluit me af voor de buitenwereld

Weggestuurde Stijn Vreven ziet aan­kno­pings­pun­ten

25 november Ondanks dat NAC voor de zevende keer op rij zonder zege bleef, zag Stijn Vreven voldoende aanknopingspunten na de 2-1-nederlaag tegen Heracles. ,,De tweede helft hebben we durf en lef getoond. Ik was blij met reactie van de spelers in de kleedkamer, zij voelen ook dat dit de weg is om te volgen. De punten gaan vroeg of laat komen.”