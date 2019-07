Vijf vragen over Matthijs de Ligt-transfer: Waarom vraagt Ajax niet de hoofdprijs?

Waar loopt de transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus momenteel op vast?

Het spel aan de onderhandelingstafel tussen Ajax en Juventus is momenteel in volle gang. Vraag en aanbod moeten elkaar zien te vinden, waarbij de Italiaanse club nog een flink gat te overbruggen heeft. Het eerste officiële bod van ongeveer 65 miljoen euro (50 miljoen vast en 15 miljoen aan bonussen) was veel lager dan Ajax in gedachten heeft. Inmiddels melden Italiaanse media dat Juventus het bod heeft verhoogd tot 67 miljoen euro gegarandeerd. Dit komt meer in de richting van de wens van Ajax, maar zal nog niet tot een akkoord leiden. De Amsterdamse clubleiding denkt meer aan een transfersom richting 80 miljoen euro en zet in op minimaal 75 miljoen euro.

Volledig scherm Mino Raiola © NurPhoto via Getty Images Wat is de rol van zaakwaarnemer Mino Raiola in dit proces?

Mino Raiola is een even begenadigde als harde onderhandelaar. Hij weet keer op keer de beste financiële deal voor de speler en zichzelf eruit te slepen. Een belangrijk kenmerk van zijn handelswijze is dat Raiola eerst de toekomst van de speler zelf veilig stelt. In dit geval was de Italiaan al maanden in de weer met het beste contract voor Matthijs de Ligt. Alle grote Europese topclubs hengelden naar de negentienjarige aanvoerder van Ajax, waarbij een driestrijd ontstond tussen FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus. De Spaanse club kon niet aan de financiële voorwaarden voldoen, waarna PSG en Juve vochten om het ja-woord van het kamp De Ligt. De voorkeur van De Ligt ging, onder meer door de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo, uit naar Juventus. Toen de Italiaanse club en Raiola eruit waren, een vijfjarig contract en een salaris van naar verluidt veertien miljoen euro, zat deel 1 erop. De volgende stap was een overeenkomst tussen de clubs. Dat spel is momenteel in volle gang.

Volledig scherm Matthijs de Ligt in duel met Cristiano Ronaldo © BSR Agency Waarom vraagt Ajax niet de hoofdprijs voor De Ligt?

Dat heeft met vorig jaar te maken. Na een zeer teleurstellend seizoen dreigde vorig jaar zomer een leegloop bij Ajax. De clubleiding wilde echter doorpakken met de talenten in de selectie, aangevuld met gerichte ervaren versterkingen als Daley Blind en Dusan Tadic, om daarmee een einde te maken aan de jarenlange prijzendroogte en succesvol te zijn in de Champions League. Spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Kasper Dolberg, Andre Onana en Justin Kluivert werden echter alom begeerd door buitenlandse topclubs. Ajax wachtte niet af, maar trok alle registers los om de spelers te behouden. Er werd op het gevoel gespeeld, onder meer met een indrukwekkend filmpje richting de spelers, maar ook qua contract. De nodige spelers kregen opwaardering, onder meer door verandering van het salarishuis, waarbij de belofte werd gedaan dat er na een succesvol seizoen mee zouden worden gedacht aan een transfer. Alleen Kluivert, die overigens ook bij Raiola zit, had geen geduld en vertrok naar AS Roma. De andere talenten bleven en beleefden een historisch successeizoen met Ajax. Door de toezegging van vorig jaar in de zomer om open te staan na een jaar voor een transfer, neemt de Amsterdamse clubleiding een realistische houding aan. Ajax verlangt niet de hoofdprijs voor De Ligt, maar hanteert wel een ondergrens voor een transfersom. Gebaseerd op de huidige bedragen op de transfermarkt, en de groei en status van de speler.

Dus er was wel een mondelinge toezegging over een transfersom?

Het Kamp De Ligt zegt dat Ajax heeft beloofd mee te werken bij een transfersom van vijftig miljoen euro. Die toezegging is nooit formeel gemaakt en heeft dan ook geen kans van slagen. Daarbij spelen ook de ontwikkelingen op de markt mee. Vorig jaar op dit tijdstip was vijftig miljoen euro voor een speler van Ajax een extreem bod. Rekening houdende met het verloren seizoen in Europa dat de club achter de rug had. Door de successen in de Champions League, en in het geval van De Ligt zijn ontwikkeling tot sterkhouder van Oranje, ligt dat momenteel anders. Daarbij spelen ook de transfersommen voor andere talenten denk aan spelers als Frenkie de Jong (75 miljoen, met bonussen 86 miljoen naar Barcelona) en Joao Felix (126 miljoen, wel een gelimiteerde transfersom, naar Atletico Madrid) een rol. De waarde van elke Ajacied is in een jaar tijd exceptioneel gestegen. Op dat vlak is het bedrag van ongeveer 75 miljoen euro allerminst een buitenproportionele eis van de clubleiding.

Hoe eindigt deze soap?

Tsja, doordat de transfer nog steeds niet rond is en De Ligt gewoon op het trainingsveld van Ajax staat, heeft het wel iets weg van een soap. Maar in de kern is het op bepaalde vlakken gewoon een logische volgorde der ontwikkelingen. Al eind januari berichtte AD dat Juventus de eerste keuze van De Ligt zou zijn, rekening houdend met de contacten van Raiola bij die club, en de voorkeur van de speler. Dat nog allerlei andere clubs zich mengden in de strijd tekent de status van de verdediger. Uiteindelijk is de keuze van De Ligt gebleven bij Juventus, ligt er een mooi contract voor hem klaar, en moeten de clubs eruit zien te komen. Dat gaat ook gebeuren. Juventus ziet in De Ligt dé belangrijkste versterking van deze zomer en heeft niet het gevecht met PSG en Barcelona om zijn persoonlijke eisen gewonnen, om vervolgens de transfer te laten stranden op een transfersom, die marktconform is. Voor beide partijen lijkt het nu echter wel wenselijk om snel witte rook te tonen. Ajax moet verder zonder De Ligt, en wil doorschakelen op een vervanger met Edson Alvarez als belangrijkste kandidaat. En Juventus wil niet het risico nemen dat De Ligt in de komende weken tijdens wedstrijden van Ajax geblesseerd raakt. De vraag blijft dan ook bovenal niet óf, maar wanneer de verdediger richting Italië vertrekt.