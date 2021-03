Vijf jaar na zijn dood is Cruijff in Catalonië nog altijd springlevend

Oranje in het buitenland: Memphis afgekraakt door Franse media, zorgen om ‘verdwaalde Donny’

22 maart Waar Frenkie de Jong met een topgevoel naar Oranje komt, daar melden bepaald niet alle Oranje-internationals zich in een hosannastemming bij het Nederlands elftal. Zo werd Memphis Depay door Franse media met de grond gelijk gemaakt na de 2-4 nederlaag van Olympique Lyon tegen Paris Saint-Germain en zijn er ook over Donny van de Beek bij Manchester United grote zorgen. Een blik op de laatste prestaties van de Oranje-internationals in het buitenland.