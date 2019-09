Vijf duels in de eredivisie om je alvast op te verheugen

Opnieuw spektakel in Amsterdam?

Zaterdag 18.30 uur: Ajax - sc Heerenveen

sc Heerenveen was de laatste die Ajax in de Johan Cruijff Arena in de eredivisie van een overwinning af wist te houden. Bijna acht maanden geleden, op 20 januari, werd het 4-4. Kik Pierie, tegenwoordig speler van Ajax, maakte in een spectaculaire wedstrijd in de 91ste minuut de gelijkmaker voor de ploeg uit Friesland.

Voor Ajax staat dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Lille in de Champions League al op het programma, maar Ajax zal dit seizoen geen trek hebben in opnieuw een inhaalrace.

Met Heerenveen treffen de Amsterdammers een ploeg die moeilijk scoort na het vertrek van Michel Vlap en Sam Lammers. De Friezen begonnen nog goed met een 0-4 zege bij Heracles, maar scoorden nog maar twee keer in de afgelopen vier duels.

Volledig scherm Kik Pierie maakte vorig seizoen de 4-4 namens Heerenveen tegen Ajax. © Pim Ras Fotografie

Kan Sparta het ook tegen AZ?

Zaterdag 18.30 uur: AZ - Sparta

Op de vroege zaterdagavond staat er ook nog een mooi duel tussen twee subtoppers op het programma. Tenminste, als we Sparta daartoe rekenen. Het begin van het seizoen is in ieder geval indrukwekkend voor de promovendus, want na vijf duels staat Sparta knap zesde. De ploeg van trainer Henk Fraser verloor tot dusver alleen nog maar van Ajax en heeft een punt meer dan nummer AZ, waar de start van het seizoen vrij rommelig is geweest vanwege het ingestorte dak van het AFAS Stadion en de wedstrijden in de voorronde van de Europa League.

Het succes in de Europa League met de zege op Royal Antwerp werd voor de interlandperiode dan weer afgewisseld met een nederlaag bij Vitesse. Wil AZ het dit jaar echt tot de top drie schoppen, dan moet het de punten in dit soort wedstrijden in eigen huis houden. Althans, voor zo ver het Cars Jeans Stadion in Den Haag als thuis voelt voor AZ. Voor Sparta is de reistijd in ieder geval een stuk minder ver dan voor ‘thuisploeg’ AZ.

Volledig scherm Halil Dervisoglu namens Sparta in actie tegen Ajax, dat met 1-4 won op Het Kasteel. © foto: Carla Vos

Maakt Doan zijn debuut tegen de koploper?

Zaterdag 20.45 uur: Vitesse - PSV

Vitesse is de verrassende koploper in de eredivisie met elf punten na vijf duels. Ajax en PSV hebben een punt minder, maar ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Zaterdagavond wacht de eerste grote test voor Vitesse, dat op bezoek gaat bij PSV. Traditioneel een lastige wedstrijd voor de club uit Arnhem; sinds 2013 verloor Vitesse altijd op bezoek bij PSV.

Volledig scherm Ritsu Doan kan zaterdagavond debuteren voor PSV. © BSR Agency De internationals van PSV kenden een prima interlandperiode. Donyell Malen maakte als scorende debutant indruk in Oranje, Denzel Dumfries had tegen Duitsland een basisplaats en Ritsu Doan speelde namens Japan tegen Paraguay (45 minuten) en Myanmar (67 minuten). De 21-jarige linkspoot mag zich nu voor het eerst gaan laten zien aan de fans van PSV. Daarbij wordt het vooral interessant om te zien of trainer Mark van Bommel hem als aanvallende middenvelder of vleugelaanvaller zal laten spelen.

Neemt de druk op John Stegeman verder toe?

Volledig scherm De druk staat er vol op bij PEC Zwolle-trainer John Stegeman. © BSR Agency Zondag 12.30 uur: PEC Zwolle - RKC Waalwijk

PEC Zwolle-coach John Stegeman raakte deze week in opspraak door beschonken zijn auto in puin te rijden, waarna hij openlijk zijn excuses maakte. Het was dan ook allesbehalve een rustige week in Zwolle. En dat terwijl er dit weekend ook nog een belangrijke wedstrijd op het programma staat. Nummer achttien RKC hoopt op de vroege zondagmiddag zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken. Vanwege de onrust bij PEC Zwolle zal RKC-trainer Fred Grim zijn kansen ruiken om met zijn team voor een verrassing te zorgen. Stegeman weet dat de druk er na zo’n bewogen week vol op staat bij zijn ploeg. Wint PEC, dan verdwijnt het incident langzaam naar de achtergrond. Blijft de club op vier punten staan, dan zal de kritiek op Stegeman niet mals zijn.

Mag Senesi zich al laten zien in de Kuip?

Zondag 14.30 uur: Feyenoord - ADO Den Haag

Nu al het papierwerk is afgerond kan Marcos Senesi zondag thuis tegen ADO Den Haag zijn debuut gaan maken voor Feyenoord. Het binnenhalen van de Argentijnse verdediger duurde even, maar vlak voordat de transfermarkt sloot tekende de linkspoot dan toch een vierjarig contract bij Feyenoord. Hij werd op maandag 2 september gepresenteerd in de Kuip en vloog de volgende dag weer terug naar Argentinië. Hij deed vorige week woensdag 76 minuten mee met Jong Argentinië tegen Bolivia (5-0 winst), maar bleef zondag op de bank. Ajacied Lisandro Martínez stond toen op zijn plek (links centraal achterin) en droeg ook de aanvoerdersband.



Senesi speelde in zijn thuisland al 66 wedstrijden voor San Lorenzo, dat bekend staat om de fraaie ambiance bij thuisduels. Heel nerveus zal Senesi van de sfeer in de Kuip waarschijnlijk niet worden. Misschien de perfecte wedstrijd om hem meteen te laten spelen, want komende donderdag speelt Feyenoord al de uitwedstrijd bij Rangers in de Europa League. Vandaag trainde Senesi echter nog niet mee.