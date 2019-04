Viergever op tijd fit voor duel met Zwolle

PSV liet bij Ajax een grote kans liggen om de titelstrijd te beslissen. Direct nadat Noussair Mazraoui rood kreeg en de Amsterdammers met tien man verder moesten, kopte Luuk de Jong de gelijkmaker binnen (1-1). PSV had toen nog een half uur om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Dat lukte de koploper echter niet.



,,Ook na een nederlaag doen we hetzelfde als wat we altijd doen. Of we bovenaan staan of in de achtervolging moeten, maakt voor mij niet uit. Als we aan het eind van het seizoen maar kampioen zijn'', aldus Van Bommel woensdag.