Vier wedstrijden in Nederland direct na doelpunt stilgelegd bij gooien bierbekers

Arbiter Makkelie moest het duel volgens de aangescherpte regels van de KNVB tijdelijk onderbreken. ,,Ik heb zelf niet gezien dat er minimaal een bekertje werd gegooid”, zei de arbiter bij ESPN. ,,Maar mijn assistent wel en de VAR ook. Doelman Jasper Cillessen kon die beker maar net ontwijken. Dit is gewoon een signaal. We hebben afgesproken dat we dit niet willen. Iedereen heeft gevraagd om deze aanpak. Dus we moeten de regels naleven.”

Cillessen zag de volle beker bier aankomen en dook opzij. Als de doelman van NEC was geraakt door de plastic beker had de wedstrijd definitief gestaakt moeten worden, zo schrijven de verscherpte maatregelen van de KNVB voor. Deze werden vorige maand ingevoerd nadat Davy Klaassen tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in de Kuip werd geraakt door een aansteker. Sindsdien vliegen er nog regelmatig bekers bier het veld op, waardoor er de afgelopen maand flink wat wedstrijden tijdelijk zijn stilgelegd of zelfs gestaakt en later uitgespeeld in een leeg stadion zoals bij FC Groningen - NEC en NAC - Willem II.