Vier Nederlanders in beste team Nations League

Samenvatting Cillessen verwijt zichzelf niets: ‘Ik zag de bal laat aankomen’

8:50 Jasper Cillessen kon na afloop van de verloren finale van de Nations League tegen Portugal (0-1) niet zeggen of hij schuldig was aan de enige treffer. ,,Dan zou ik de beelden echt even moeten terugkijken”, zei de doelman van Oranje. ,,Ik zag de bal laat aankomen omdat Denzel Dumfries nog in mijn zicht stond. Het was ook een hard schot.”