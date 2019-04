‘Vier keer winnen, los van wanneer gespeeld wordt’

De Jong denkt niet aan direct lijfsbe­houd: ‘We moeten naar NAC kijken’

20 april De Graafschap-trainer Henk de Jong waande zich gisteravond in het uitduel bij VVV-Venlo (4-1 nederlaag) even zes maanden terug in de tijd. De manier waarop de Doetinchemse eredivisionist na rust wegzakte, baarde hem zorgen.