Vier goals, maar toch moet Fenna Kalma prijs van ‘Woman of the Match’ delen

Podcast | ‘Veel beter dan Linssen kan Feyenoord ze niet vinden’

Twee dagen na de vernedering van PSV door Ajax praten verslaggever Mikos Gouka en presentator Etienne Verhoeff in de AD Voetbalpodcast na over de gevolgen. Want PSV en coach Roger Schmidt zouden bijna rond zijn over een nieuw contract. Verder komt de nieuwe spits van Feyenoord aan bod, de gele kaart van Ronaldo en het bekervoetbal.

26 oktober