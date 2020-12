Veteraan Mulenga laat zich weer gelden bij Go Ahead Eagles

De 36-jarige spits keerde afgelopen zomer terug op de Nederlandse velden en blijkt absoluut nog van meerwaarde. Tegen Roda maakte hij zijn vierde doelpunt in tien competitieduels. Mulenga was tegen Roda de maker van de 0-3, na geklungel tussen Kees Luijckx en doelman Jan Hoekstra aan de kant van Roda JC.

Bij rust stond Go Ahead al met 0-2 voor, en dat terwijl de ploeg slechts twee keer op doel schoot in de eerste helft. Bradly van Hoeven strafte geblunder van de Roda-defensie af en nam de openingstreffer voor zijn rekening, Bas Kuipers verdubbelde de score met een prachtig schot van afstand.

Roda JC zette daar eigenlijk niets tegenover en sluit 2020 af als nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie. Go Ahead stijgt naar plek zeven en heeft de aansluiting met de subtop gevonden. Voor de club uit Deventer was het sowieso een mooie week, want eerder werden de achtste finales van het toernooi om de KNVB Beker al bereikt door SC Cambuur uit te schakelen.