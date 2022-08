Vertrouwen bij FC Twente: ‘Kleuters uit de eerste helft zaten na rust al op de middelbare school’

Duel met FiorentinaFC Twente moet het donderdagavond tegen Fiorentina doen zonder Julio Pleguezuelo. De centrale verdediger heeft last van een buikspierblessure. Die liep hij vorige week op in de eerste wedstrijd In Florence.

Mees Hilgers is de vervanger van Pleguezuelo. Hilgers liet bij Fiorentina een goede indruk achter als vervanger van de Spanjaard. Trainer Ron Jans liet zich verder op de afsluitende persconferentie niet in zijn kaarten kijken. De vraag wie er als rechterspits speelt - Daan Rots of Vaclav Cerny - liet hij dan ook onbeantwoord.

Het ging woensdagmiddag vooral over het grote verschil tussen de eerste en tweede helft in Florence. Ricky van Wolsfwinkel merkte na het eerste duel op dat het wel leek alsof ze een stel kleuters waren op schoolreisje. „Maar die kleuters zaten in de tweede helft al op de middelbare school”, aldus Jans.

Alles en iedereen bij FC Twente klampt zich ook vast aan het herstel na rust. „Als we nu vanaf de eerste minuut gefocust zijn, dan geloof ik er echt in dat we gaan winnen”, zegt Michal Sadilek. De Tsjech staat op scherp. FC Twente moet winnen, bij een gelijkspel is het over en uit. „Dit voelt als een finale. Voor dit soort wedstrijden ben je voetballer geworden.”

Licht in het voordeel

„Fiorentina is door de overwinning licht in het voordeel, maar wij hebben nog alle kans om dit recht te trekken”, aldus Jans. „Onze aanknopingspunten haal ik uit ons eigen spel. Fiorentina heeft een ploeg met individueel sterke spelers en met deze trainer willen ze altijd vooruit. Maar dat betekent ook dat ze ruimte geven. Qua speelstijl lijken ze wel een beetje op ons. In dat opzicht zou je misschien denken dat het in de omschakeling beslist gaat worden, maar dat zijn allemaal bespiegelingen vooraf.”

Het stadion is stijf uitverkocht. „Onze supporters geven ons altijd extra adrenaline”, aldus Sadilek.