Verrassend vertrek FC Utrecht-doelman Maarten Paes in de maak

Paes is in gesprek met een club uit de Major League Soccer, de Amerikaanse competitie. Om welke club het gaat, is op dit moment niet bekend. Wel dat er in de gesprekken ook een optie tot koop op tafel ligt. Bij een vertrek van Paes wil FC Utrecht de aan MVV verhuurde doelman Thijmen Nijhuis (23) terughalen naar de Domstad.

Het naderende vertrek is opmerkelijk te noemen, omdat Paes de hele eerste seizoenshelft gewoon eerste keeper was bij FC Utrecht, en onder meer tegen Ajax zich op positieve wijze liet zien. Maar met name in de laatste fase van de eerste seizoenshelft was hij regelmatiger met foutjes betrokken bij tegendoelpunten. In de winterstop werd daarom besloten om Fabian de Keijzer (21) eerste keeper te maken. De Leusdenaar keepte voor Jong FC Utrecht en staat al lang bekend als een groot talent. Hij krijgt dus ook de voorkeur boven de Duitse reservedoelman Eric Oelschlägel (26). Reden voor Paes om verder te kijken, zo blijkt dus.