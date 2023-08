Veroordeelde Quincy Promes blijft gemoederen bezighouden met automatisch wapen op social media

met Video Sterk PSV trapt eredivisie­sei­zoen af met overtuigen­de zege op FC Utrecht

PSV heeft in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht drie punten kunnen pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 en dat was verdiend, hoewel de tegenstander wel een aantal keren gevaarlijk was. De goals werden over beide helften verdeeld.