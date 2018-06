Vermeer, St. Juste en Boëtius al begonnen aan training

NAC legt back Pele van Anholt voor twee jaar vast

19:30 Na een kortstondig avontuur in de Verenigde Staten met een zware kruisbandblessure inbegrepen, strijkt Pele van Anholt weer in Nederland in neer. NAC wordt na Heerenveen en Willem II zijn derde club in de eredivisie. De vleugelverdediger tekende maandag een tweejarig contract dat hem tot medio 2020 bindt aan de Bredase club.