Vergeten werkvergunning houdt Willem II’er Palacios in Ecuador

De 19-jarige Zuid-Amerikaan kreeg echter geen toestemming om het vliegtuig in te stappen. Hij had wel zijn paspoort bij, maar niet zijn werkvergunning. Die lag nog in zijn appartement in Tilburg. Buiten EU’ers die binnen negentig dagen terug wil keren naar een van de EU-landen moeten zo'n vergunning kunnen tonen. De autoriteiten accepteerden niet dat er een foto van het document werd opgestuurd.

Palacios kreeg het advies om een nieuwe werkvergunning te halen. Maar dat lukt in Ecuador niet. Daar is geen Nederlandse ambassade. Hij zou dan naar Peru moeten reizen om in bezit te komen van de juiste papieren. Willem II was vrijdag nog druk in de weer om de orginele papieren van Palacios naar Ecuador op te sturen. De verwachting is dat die zich begin volgende week alsnog bij de selectie van de Tilburgse club zal voegen. Willem II bereidt zich dan voor op de dubbel voor competitie en beker tegen AZ.

Terugreis

De terugreis van Palacios liep al vertraging op omdat hij dinsdag met de selectie van Ecuador gehuldigd werd door de president van het land. Daarvoor werd hij door de voetbalbond opgeëist. Voor het eerst in de historie pakte het land de Zuid-Amerikaanse titel onder 20. De linksback van Willem II werd gekozen in het elftal van het toernooi, dat in Chili plaats had.

Palacios was zeer teleurgesteld dat hij woensdag niet naar Nederland kon reizen. Ook al speelde hij in een kort tijdsbestek acht volledige wedstrijden, hij voelt zich topfit. Bij de club Aucas, die hem dit seizoen verhuurt aan Willem II, houdt hij zijn conditie op peil.