Verboden premie of niet, opgeleefd FC Emmen heeft nog niks: ‘Nog een week lang topprestaties leveren’

De spectaculaire opmars van FC Emmen is voorlopig nog niet beloond. De Drentse club maakt zich op voor de play-offs, komende donderdag tegen NAC. Rondom de 0-4 overwinning op VVV ging het bovenal over een vermeende aanmoedigingspremie. De aanklager van de KNVB beslist vandaag over een onderzoek.