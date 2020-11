Verbeek ziet rol als directeur bij sc Heerenveen wel zitten: 'Ik ben nog niet klaar’

In totaal liep Verbeek zo'n 25 jaar rond bij Heerenveen. Eerst als speler, daarna als speler/coach en vervolgens als jeugdtrainer en assistent-trainer. Na een onderbreking van drie jaar keerde hij terug als hoofdcoach. ,,Ik ben zo langzamerhand wel supporter van die club", zegt Verbeek in gesprek met deze krant (zie video hieronder). ,,Het enige wat ik eigenlijk nog niet gedaan heb, is in de directie zitten. Toen ik stopte als voetballer heb ik gekscherend gezegd dat ik misschien wel terugkeer als voorzitter. Dat is wel iets dat speelt.”