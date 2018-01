Verbeek: Keeper hoorde bal bij uithaal Maher alleen maar suizen

De middenvelder schoot in de tweede helft eerst een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied in de kruising en besliste daarna de wedstrijd met een vlammend schot van buiten het strafschopgebied.

,,Die hoorde de keeper alleen maar suizen'', zei Verbeek. ,,Hij schoot ze twee keer fantastisch in. Een fantastisch moment voor hem en voor ons. Adam heeft laten zien dat hij nog steeds bepaalde kwaliteiten heeft.''

Maher zelf bleef bescheiden na zijn hoofdrol in de kwartfinale van het bekertoernooi. ,,We hebben het met het hele team gedaan, niet alleen ik'', zei de middenvelder van FC Twente.

,,We kwamen heel slecht met 1-0 achter, maar in de tweede helft pakten we het heel goed op. Als je dan scoort, zie je dat je als ploeg vertrouwen krijgt en het kan uitbouwen'', zei Maher bij FOX Sports. Na de 1-1 van Oussama Assaidi uit een penalty maakte Maher er uit een vrije trap 2-1 van. ,