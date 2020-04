Verbeek, De Mos en Van Halst over de titelstrijd: staken of een kampioen aanwijzen?

Een Liverpool-achtige marge van Ajax óf AZ op de eerste achtervolger zou de situatie wellicht wat eenvoudiger maken. Dat beide ploegen over hetzelfde aantal punten beschikken, met nog negen speelronden te gaan, maakt het titelvraagstuk alleen maar ingewikkelder. Gertjan Verbeek, oud-trainer van AZ, is van mening dat er geen kampioen aangewezen kan worden. ,,Ik ken de reglementen niet uit mijn hoofd, maar in negen wedstrijden kan alles gewoon nog veranderen. Ik weet nog dat wij met AZ ooit elf punten voor stonden op Ajax. Toen nam Frank de Boer het over en werd Ajax alsnog kampioen.”

Ajax kampioen

Jan van Halst denkt er anders over. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Twente vindt het een lastige kwestie, maar realiseert zich dat er een knoop doorgehakt moet worden. ,,Ik vind dat je wel een kampioen aan kan wijzen. Je kan niet de resultaten van dit seizoen zomaar wegschuiven. De stand op dit moment moeten we gebruiken als leidraad voor alle beslissingen. Een streep door dit seizoen trekken is niet eerlijk vanwege alle competitiewedstrijden die al gespeeld zijn. Anders geef je ook een beetje toe aan de coronacrisis en dat wil je natuurlijk niet. Dus wat mij betreft krijgt Ajax de titel en gaat AZ de voorronde van de Champions League in. En daar komt dan bij dat ADO en RKC degraderen en Cambuur en De Graafschap promoveren.”

Aad de Mos, oud-trainer van Ajax, deelt de mening van Van Halst. ,,Ajax heeft een beter doelsaldo dan de concurrent, in dit geval AZ. En de reglementen geven aan dat je normaal kampioen wordt op basis van doelsaldo. Regels over een incompleet seizoen zijn er niet. Dat maakt het juridisch een stuk moeilijker, denk ik. Maar wat mij betreft is Ajax de kampioen.”



Over de ploegen die degraderen is De Mos minder stellig. ,,Als je Ajax aanwijst als kampioen, kan je twee dingen doen: met twintig of met achttien clubs door. Ik zou onderin kiezen voor de tussenoplossing omdat het een heel ingewikkeld verhaal is. Om zo weinig mogelijk kleerscheuren te maken, zou ik kiezen voor een competitie met twintig ploegen. Zo gedraag je je het meest eerlijk tegenover iedereen.”