Vera Pauw opnieuw in het nauw na aantijgingen: ‘Hoe verdedig je je tegen een leugen?’

Vera Pauw (60) heeft in haar persconferentie bij het Ierse vrouwenvoetbalelftal uitgehaald naar het artikel dat de Amerikaanse sportwebsite The Athletic schreef waarin een aantal speelsters en stafleden van Houston Dash haar (opnieuw) anoniem beschuldigen van ongewenst gedrag. ,,Ik ben bang dat dit me mijn hele leven blijft achtervolgen.”

The Athletic publiceerde eerder deze week het gewraakte artikel. Volgens de anonieme speelsters en stafleden zou de Nederlandse coach zich ongepast hebben gedragen, door te bodyshamen, speelsters en stafleden vast te pakken en ongewenste opmerkingen te maken.

Net als in december vorig jaar ontkent Pauw de aantijgingen. Haar naam werd destijds genoemd in een rapport over wangedrag in de Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen. In dat rapport werd onder meer vermeld dat ze speelsters zou hebben aangesproken op hun gewicht. Naar aanleiding van het rapport van vorig jaar werd geoordeeld dat Pauw onder voorwaarden zou mogen terugkeren in een rol in de Amerikaanse vrouwencompetitie NWSL, waar andere beschuldigde coaches levenslang geschorst werden.

,,Ik denk dat dit hetzelfde verhaal is als in december”, zei bondscoach Pauw vanmiddag op haar persconferentie bij de Ierse nationale vrouwenploeg. ,,Het komt van een paar anonieme speelsters en hoe verdedig je je tegen een leugen? Daar kan ik niet van winnen, dat is nu duidelijk. Ik moet ermee leven en ik ben bang dat dit me mijn hele leven blijft achtervolgen.”

Mensen om me heen die me kennen, die met me hebben gewerkt, weten dat de beschuldi­gin­gen niet waar zijn. Vera Pauw

Pauw stelt dat het artikel een vertekend beeld geeft en zegt (niet gepubliceerde) bewijzen te hebben geleverd dat de insteek van het stuk niet op waarheid berust. ,,Het is nonsens, gewoon niet waar”, vertelde Pauw de aanwezige pers vanmiddag. ,,Ik weet wat er waar is. Mensen om me heen die me kennen, die met me hebben gewerkt, weten dat de beschuldigingen niet waar zijn. Niemand die me lang kent, twijfelt daaraan. De speelsters die deze aantijgingen doen, hebben een agenda.”

Ook denkt Pauw dat er in het mannenvoetbal heel anders zou zijn omgegaan met dergelijke beschuldigingen. ,,Zet Pep Guardiola, Louis van Gaal of José Mourinho in deze positie, dan zou je erom lachen. Het gaat om coachen en niets anders. Verder wil ik niet in detail treden.”

In het betreffende artikel van The Athletic stelt Pauw in een reactie dat ze destijds door een staflid van Houston Dash met de dood is bedreigd. Dat zou hij hebben gedaan omdat ze toentertijd de training vanwege extreme hitte van de ochtend naar de avond had verplaatst. De man zou daar volgens Pauw niet blij mee zijn geweest omdat hij dan zijn avondje stappen moest missen. Ze zegt dat zij politiebescherming heeft gekregen en haar man moest beloven haar contract bij Houston Dash, waar ze in 2018 trainer was, niet te verlengen. Na het seizoen vertrok ze bij de club.

Pauw heeft zich met de Ierse voetbalvrouwen, die ze sinds 2019 leidt, geplaatst voor het WK voetbal dat op 20 juli in Australië en Nieuw-Zeeland begint. Het is voor Ierland de eerste WK-deelname. Morgen oefent het land tegen Frankrijk.