Vente redt in allerlaatste minuut puntje voor Feyenoord in Youth League

Het hoogste jeugdteam van Feyenoord leek in Oekraïne in de UEFA Youth League op een nederlaag af te stevenen nadat het een vlijmscherpe counter om de oren had gekregen. Pas in de allerlaatste minuut stelde Dylan Vente alsnog een puntje veilig.