Veltman loopt 'ernstig knieletsel' op tegen VVV

POLL Hete slotfase competitie: blijft NAC uit handen van jagend Roda JC en Sparta?

13:16 Terwijl het kwik de dertig graden deze week heeft aangetikt, wordt het ook NAC steeds heter onder de voeten. De laatste weken hebben de Bredanaars diverse kansen voor open doel gemist om zich te garanderen van een startbewijs aan het nieuwe eredivisieseizoen. Nog altijd is NAC in koers om als eerste Parijs te halen, maar zachtjes zijn Roda JC en Sparta in de slipstream van de ploeg van Stijn Vreven gekropen.