Veltman diep teleurgesteld: 'Alles ging fout'

Ten Hag: We hadden aan 'damage control' moeten doen

15:19 De goede start van het seizoen is bij FC Utrecht, na nederlagen tegen FC Twente (4-0) en PSV (1-7), vergeten. Trainer Erik ten Hag vond dat zijn ploeg vanmiddag in de slotfase tegen PSV veel meer de controle had moeten houden en zo een echte afstraffing had kunnen voorkomen.