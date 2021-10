Veiligheidsexpert pleit voor maatregelen: ‘Het kan zo wéér misgaan in de stadions’

Door Dennis van Bergen



Misschien had hun ogenschijnlijk montere gemoedstoestand te maken met de zojuist behaalde overwinning op rivaal NEC (0-1). Want echt druk leken de Vitesse-aanhangers zich zondag niet te maken in De Goffert, kort nadat een deel van hun vak naar beneden was gekomen. Vrolijk juichten ze de Arnhemse club toe vanaf het doormidden gebroken beton.



Ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen leek aanvankelijk niet al te zwaar te willen tillen aan het voorval. Hij stelde maandagochtend dat er geen indicatie was dat de rest van het stadion daarmee eveneens onveilig zou zijn. Desondanks werd gisteren bekend dat het onderkomen op voorspraak van Omgevingsdienst Regio Nijmegen voorlopig dicht blijft. ,,We begrijpen de keuze van de gemeente om het stadion tot nader order te sluiten”, stelt de club in een reactie.