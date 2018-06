Vaste plek Nouri van kleedkamer naar Ajax-museum

Nouri werd vorig jaar zomer in Oostenrijk tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen getroffen door een hartfalen en liep daarbij ernstige hersenschade op. Zijn vaste plek in de kleedkamer werd daarna altijd vrijgehouden, maar dat is vanaf komend seizoen dus niet meer.



Ten Hag: ,,We mogen Appie nooit vergeten. Hij blijft in onze herinnering en in ons midden door de manier waarop Ajax hier nu invulling aan geeft.’’