VAR toch tijdig van start in eredivisie

Doelman Bertrams gaat na een jaar vertrekken bij NAC

1 juli Zaterdag stond hij gewoon op het veld, een dag later op zondag, ontbrak Nigel Bertrams op de training in Zundert. De 25-jarige doelman neemt na een jaar alweer afscheid van NAC, bevestigen diverse bronnen. Zondag heeft hij in de kleedkamer zijn teamgenoten op de hoogte gesteld van zijn verrassende vertrek.