VAR-baas Van der Roest van KNVB naar FIFA

Van der Roest startte in 2015 als medewerker technische staf scheidsrechterszaken in het betaald voetbal bij de KNVB. Hij was als projectleider vanaf het begin betrokken bij de opstart en uiteindelijke invoering van de VAR in Nederland.



,,Ik heb altijd goede contacten met de FIFA onderhouden en ben trots op deze prachtige nieuwe uitdaging”, zegt Van der Roest. ,,In Nederland zijn we altijd aanjager van de videoscheidsrechter geweest, hoewel we hard hebben moeten werken om de VAR ingevoerd te krijgen. Dat ik nu bij de FIFA aan de slag ga als VAR Project Manager, beschouw ik als beloning voor ons werk.”

Coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond ziet het als een compliment voor zowel Van der Roest als de KNVB dat hij voor deze positie bij de FIFA is gevraagd. ,,Mike heeft een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van de VAR in Nederland en heeft uitstekend werk verricht. Kennelijk is het de FIFA ook opgevallen hoe we de VAR in Nederland hebben geïmplementeerd en wat de rol van Mike is geweest.”