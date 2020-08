Vandaag overleg in Eindhoven over BeNeLiga: Europese tickets belangrijk agendapunt

Besproken wordt of het zinvol is om de komende zes maanden verder onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een gezamenlijke competitie. Belangrijk agendapunt is het aantal en de verdeling van de Europese tickets. Twee keer vijf tickets voor elk land lijkt het uitgangspunt, al is de vraag of de UEFA, die zich nog niet heeft uitgesproken over de samensmelting, dit zou goedkeuren.