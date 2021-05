Van Wonderen in extase na promotie Go Ahead: ‘Kippenvel gewoon’

Door Dennis van Bergen



De donderdagmorgen is al enige uren onderweg als Kees van Wonderen thuis ontwaakt. Onder ‘normale’ omstandigheden had hij op dit tijdstip op het trainingsveld gestaan om zich met Go Ahead Eagles voor te bereiden op de play-offs die zaterdag van start gaan. Maar normaal is niets meer in Deventer na die krankzinnige woensdagavond- en nacht van ervoor. Dat voelt de oud-Feyenoorder wel aan zijn hoofd. ,,Misschien dat we over dit seizoen maar een boek moeten schrijven”, zegt hij. ,,Absurd wat we hebben meegemaakt.”