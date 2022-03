Van Wonderen definitief naar SC Heerenveen: ‘Ga er van uit dat we er binnenkort uitkomen’

,,Het ziet er goed uit, ik ga er vanuit dat we er op korte termijn uit komen’’, vertelde Van Wonderen tegenover De Stentor. Hij lijkt geen twijfels meer te hebben. Ook de onzekerheid bij de club en mogelijke degradatie hebben geen invloed meer op zijn besluit. ,,Dat is voor mij geen issue.’’ SC Heerenveen staat twaalfde, maar won sinds 19 december geen wedstrijd meer. De Friezen spelen vanavond (20.00 uur) tegen Heracles Almelo.

Go Ahead Eagles promoveerde dit seizoen naar de eredivisie en staat momenteel op de dertiende plaats met 27 punten. Het gat met Sparta, dat zeventiende staat, een degradatieplek, bedraagt zeven punten. Maar Sparta heeft nog wel twee duels in te halen. SC Cambuur is zaterdagavond (18.45 uur) de tegenstander van Go Ahead.