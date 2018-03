Van 't Schip grijpt in na nederlaag PEC

Door Johan Inan



,,Ik vind dat er iets moet veranderen”, stelde de coach. ,,Ik wil ook horen hoe de spelers daarover denken. Je kunt als PEC zijnde best een wedstrijd verliezen, maar niet door je eigen wedstrijdje te spelen, zo van 'we zien wel', elkaar niet helpt en vecht voor elkaar, zoals wij in de eerste helft deden."



PEC verbaasde vriend en vijand door zich in de eerste seizoenshelft al veilig te spelen en met een gedeelde derde plek de winterstop in te gaan. In 2018 liep de ploeg van Van ’t Schip alweer tegen de zesde nederlaag in negen wedstrijden aan, terwijl de Zwolse club in het noorden een gigantische stap naar de nieuwe doelstelling (play-offs voor Europees voetbal) had kunnen zetten.



,,We hebben niets in de play-offs te zoeken als we zoals vandaag spelen. Natuurlijk is het lastig om het aantal punten te halen van voor de winterstop, maar het gaat mij er nu vooral om dat je iets uitstraalt als je op het veld komt. In de tweede helft werd dat beter en hebben we ook goede kansen gehad op de gelijkmaker, maar Groningen heeft uiteindelijk verdiend gewonnen”, aldus Van ’t Schip, die met zijn dolende equipe niet kon voorkomen dat FC Groningen de eerste overwinning van 2018 boekte en daardoor afstand nam van de degradatieplekken.