Van Stee wordt technisch manager bij Sparta

Volgens Laros wil Sparta de benoeming van de technisch manager ‘op korte termijn’ afgerond hebben. Van Stee geldt als een ervaren vakman op dit gebied en heeft een groot internationaal netwerk. Hij werkte, behalve op Het Kasteel, onder meer bij Feyenoord, Zenit Sint-Petersburg en Sjachtar Donetsk. Van Stee was van 1985 tot 1989 ook actief als speler voor Sparta, daarna speelde hij nog een jaar voor De Graafschap. Na zijn korte carrière als voetballer werd hij in 1990 assistent-trainer van zijn oude club Sparta Rotterdam. Hij is daarna hoofdtrainer geweest van VVV, Feyenoord, AZ en Excelsior Rotterdam.