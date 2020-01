Van Seumeren verkoopt deel aandelen FC Utrecht

Dat maakte algemeen directeur Thijs van Es vanavond bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Utrecht. Van Seumeren verkoopt een deel van zijn aandelen in de club aan investeerders, maar behoudt nog altijd zijn meerderheid. Het geld dat daarbij komt kijken, vloeit terug naar de club. Al langer zijn de partijen bezig om het aandeelhouderspercentage van de 69-jarige ondernemer wat terug te dringen. ,,Om rust en stabiele groei te waarborgen”, legde Van Es vanavond uit. ,,En tegelijkertijd krijgt FC Utrecht het fundament om door te bouwen met een positief eigen vermogen en een gezond werkkapitaal.”



Van Es benadrukte de commerciële groei binnen de club, maar sprak ook over het negatief eigen vermogen van FC Utrecht en het ‘geringe werkkapitaal’. Daar wil Van Es verandering in zien, juist door te blijven investeren. ,,Wij hebben geloof en vertrouwen dat FC Utrecht daardoor in de nabije toekomst een structureel positief financieel resultaat behaalt”, aldus Van Es.



Van Es was de enige spreker op de nieuwjaarsreceptie van FC Utrecht, waar ook van Seumeren, commercieel directeur Joost Broerse, technisch directeur Jordy Zuidam en de technische staf aanwezig waren. De selectie hoefde niet op te komen dagen en kreeg rust na het trainingskamp in La Manga. Wie hoopte op een glimp van aanwinst Jeroen Zoet, kwam bedrogen uit. Zoet traint morgen voor het eerst mee en wordt ’s middags aan de pers voorgesteld.