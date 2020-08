Van Praag over handelswijze AZ: ‘Ze probeerden mij er achter mijn rug om bij te lappen’

Door Sjoerd Mossou



U heeft voor uzelf een uitgebreid epistel opgesteld over de handelswijze van AZ in de laatste weken. Waarom maakt u zich hier zo druk om?

Michael van Praag: ,,Omdat ze mijn integriteit in twijfel hebben getrokken, maar ook nog achter mijn rug om zijn gaan klagen bij de UEFA. Schijnbaar puur bedoeld om mij in diskrediet te brengen. Een heel sneaky spel. Als ze het niet met me eens zijn, of een hekel aan me hebben: prima. Maar speel het spel wel met open vizier. En begrijp me goed, het was het goed recht van AZ om contact op te nemen met de UEFA. Nadat ze bot hadden gevangen bij de KNVB over de toewijzing van het Champions League-ticket, zochten ze het bij de Europese bond. Dat mag. Maar doe dat niet stiekem.’’