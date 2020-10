Van peuterverweer VVV naar aanvalsmachine Atalanta: ‘Een valkuil? Dat zou kunnen’

Was de historische 0-13 bij VVV-Venlo wel een prettig tussendoortje, gezien de storm die aanvalsmachine Atalanta Bergamo dinsdag in de Champions League kan ontketenen? ,,We zijn ons er denk ik wel van bewust dat dan heel andere wetten gelden”, zegt trainer Erik ten Hag.

Door Johan Inan

Niemand bij Ajax die de grootste eredivisiezege ooit niet koestert, maar van een fatsoenlijke generale repetitie in aanloop naar het zware Champions League-duel met Atalanta Bergamo was in De Koel geen seconde sprake. VVV hield er een peuterverweer op na, terwijl Ajax dinsdag juist de gemakkelijkst scorende ploeg van Italië treft.

Of de historische zege gemakzucht in de hand werkt en daarmee een valkuil vormt voor Ajax? ,,Dat zou kunnen, maar dat ligt aan hoe wij daarmee omgaan”, stelt Ten Hag. ,,Atalanta wordt een totaal andere wedstrijd. Dan gelden totaal andere wetten. Atalanta speelt anders, qua houding, systeem en stijl. Anders dan we gewend zijn ook. Ik denk wel dat we ons daarvan bewust zijn.”

Na de nederlaag tegen Liverpool en de 0-4 zege van Atalanta bij het Deense Mydtjylland, heeft Ajax een resultaat in Italië nodig om niet veroordeeld te worden tot een schier onmogelijke inhaalrace om de achtste finale te bereiken. Cruciaal? ,,Dat kan die wedstrijd wel zijn. Het is in ieder geval een heel belangrijke pot. Dat beseffen we allemaal. Om onze ambitie (knock-out-fase, red.) te bereiken, wordt deze wedstrijd heel belangrijk.”

Geïnvesteerd

Over de wedstrijd zelf was Ten Hag opvallend koeltjes. ,,Complimenten aan mijn ploeg”, zo begon hij tegenover FOX Sports. ,,Ze waren hongerig. Tja, 0-13... Een heel goede overwinning, haha", lachte hij met gevoel voor understatement. ,,Hier heeft het team vanaf het begin van de wedstrijd in geïnvesteerd. Ze hebben op hoog tempo gespeeld en lieten goede aanvallen zien. En nu snel verder, zou ik zeggen.”

Ten Hag bleef desgevraagd toch even hangen bij de wedstrijd. Of VVV zo slecht was, of Ajax zo goed? Dat laatste, vond hij. ,,VVV heeft in deze competitie al laten zien dat ze tot goede resultaten in staat zijn, dus dit ligt ook aan Ajax. Ik denk dat wij vandaag gewoon goed gespeeld hebben.” Of Ten Hag het duel vond lijken op een oefenpotje tegen amateurs? ,,Nee, dat vind ik niet. Wij hebben dit zelf afgedwongen, door de wedstrijd met deze houding in te gaan.”