Van Persie vrijgesproken door tuchtcommissie

De aanvoerder van Feyenoord was het niet eens met de rode kaart en de straf en vocht deze met succes aan. Van Persie is daardoor zondag inzetbaar voor het duel met Willem II.



Van Persie claimde voor de tuchtcommissie dat 'Clark van Vitesse mij heeft zien aankomen. Ik val op mijn zij om hem te beschermen', was de verdediging van de spits. ,,Ik trek mijn been op het laatste moment nog in. De intentie was om de bal te blokken. Daarnaast wil ik benadrukken dat ik mij sinds mijn terugkeer in de eredivisie naar iedereen positief heb opgesteld. Richting arbiters, tegenstanders, medespelers, media. Dat mag best mee worden gewogen. Ik ben geen benenbreker."