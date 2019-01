Van Persie uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar

De NSP is de beroepsorganisatie voor ongeveer 650 sportjournalisten en - fotografen. Het bestuur had wielrenner Tom Dumoulin en turner Epke Zonderland ook gekandideerd, maar koos voor Van Persie, die bezig is aan zijn laatste jaar als profvoetballer en zondag nog uitblonk in de met 6-2 gewonnen Klassieker tegen Ajax.

In het juryrapport staat: ,,Vooral in de laatste jaren is Robin een ware ambassadeur van Oranje en zijn clubs geweest. Hij heeft ook in dat opzicht Feyenoord bij de hand genomen, zonder zijn mening te verloochenen. In gesprek met journalisten straalt hij rust en klasse uit.’’