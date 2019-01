Van Persie spiegelt zich aan Vidic als hij gestopt is

,,De insteek om te stoppen blijft hetzelfde. Ik ben daar niet emotioneel onder, eerder nuchter. Ik beleef het allemaal wel. Ik was op vakantie met mijn voormalig ploeggenoot Nemanja Vidic. Die vertelde dat ik straks de coach moet worden van mijn eigen leven. Dat is een profvoetballer niet, daar wordt veel voor gedaan. Straks is de teammanager er niet meer. Of de trainer. Dat zal wennen worden, ik moet straks alles zelf gaan plannen. Zo deed Vidic het en zo moet ik het ook doen.’’

Feyenoord start volgende week tegen PEC Zwolle, vervolgens komt Fortuna Sittard in het bekertoernooi op bezoek en dan staat de thuiswedstrijd tegen Ajax op het menu. De Rotterdammers kunnen de beker uiteraard nog winnen. ,,We moeten het maximale eruit halen. Dat is een cliché, ik weet het. De beker kunnen we inderdaad nog winnen. Maar ook in de competitie moeten we presteren. We starten met een pittige week straks’’, zegt Van Persie.