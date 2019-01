Van Persie precies één jaar terug bij Feyenoord: ‘Ik neem nu alle tijd’

Rentree

Galgenwaard, 24 januari 2018

Daar staat hij dan. Met een brede glimlach in het halletje tussen de kleedkamers van FC Utrecht en Feyenoord. Robin van Persie is terug op de Nederlandse velden en hoe. Zijn invalbeurt leverde al meteen een paar fraaie acties op, al blijft Feyenoord tijdens het inhaalduel steken op een 1-1 gelijkspel. ,,Dat applaus van al die mensen, ook die voor FC Utrecht zijn’’, zegt Van Persie. ,,Prachtig. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Bedankt daarvoor.”

Het is altijd maar afwachten hoe sterren, die lang zijn weggeweest uit de eredivisie, worden ontvangen. Maar de ontvangst van FC Utrecht blijkt een voorbode van wat komen gaat. Vrijwel overal worden de armen geopend als Van Persie langskomt. ,,Ik had al kunnen scoren. Dat was helemaal prachtig geweest. Maar het belangrijkste is dat ik weer plezier krijg in het spelletje. Dat was ik kwijtgeraakt.’’



Prijs

Dat stiftballetje in de bekerfinale. Zelfs een journalist die geacht is objectief naar wedstrijden te kijken, zou er bijna voor applaudisseren. Van Persie is fysiek soms bijna een oude man gebleken, maar als hij is klaargestoomd voor een wedstrijd, druipt de pure klasse er vanaf. De aanvaller wil nog een seizoen doorgaan, al zal hij dat pas in een later stadium bekendmaken. ,,Ik geniet nog zo erg, van de wedstrijden, van het samenzijn met mijn ploeggenoten, van de humor’', zegt Van Persie.



De aanvaller neemt alle tijd, zoals steevast sinds zijn terugkeer. ,,Ik ben zo ontzettend blij. Het besef dat ik in de eindfase van mijn carrière zit, is er. Het liefst zou ik nog vijf of zes jaar doorgaan, maar het lichaam protesteert. Het is soms een struggle om de volgende wedstrijd te halen.’’

Laatste voorbereiding

Biel, 21 juli 2018

Een prachtig, helder meer, veel zon en een terras waar je als vakantieganger wel een dag zou kunnen doorbrengen. Robin van Persie zit er in het Zwitserse Biel terecht bij als de rust zelve. Hij is begonnen aan zijn laatste voorbereiding op een seizoen, eentje die volledig op zijn persoonlijke situatie is afgestemd. De perschef ziet de tijd verstrijken, maar Van Persie wekt nimmer de indruk dat de laatste vraag wat hem betreft al lang gesteld had moeten worden. Hij vertelt over zijn loopbaan, over het naderende seizoen en over de jeugd.

Volledig scherm Robin van Persie tijdens het trainingskamp in Biel. © Pro shots ,,Jonge spelers zijn feitelijk nog kinderen’', zegt Van Persie. ,,Geef ze de tijd om fouten te maken.’’ Een paar meter verder lopen jonge ploeggenoten met elkaar te dollen. Geen onderwerp veegt hij van tafel. Zelfs zijn eeuwigdurend lijkende vete met Pierre van Hooijdonk niet. Van Persie botste met hem als medespeler en later toen de Brabander als analyticus de prestaties van onder anderen de Rotterdammer onder de loep nam tijdens het WK in Brazilië. ,,Ach, eens in de zoveel tijd gaat het weer over Pierre’', zegt Van Persie. ,,Ik heb niets tegen hem, maar ook niet met hem. Van zijn kant is het precies hetzelfde. Ik doe het op mijn manier met de jonge spelers, hij deed het op zijn manier.’’



En dat is een wereld van verschil. ,,Ik denk dat je jonge spelers echt de tijd moet geven’', zegt Van Persie. ,,Mensen verwachten opeens dat je een volwassene bent als je een kans krijgt bij het eerste elftal. Maar fysiek, mentaal en qua levenservaring ben je dan echt nog een kind. Ik wil ze graag helpen en ze weten dat ik er voor ze ben als het nodig is.’’

Bij grote interviews is het gebruikelijk dat de persafdeling van clubs in samenspraak met speler de tekst voor publicatie nog eens inziet. Al snel verschijnt een sms. ‘Geen op- of aanmerkingen van Robin’. Het tekent zijn ontspannen houding sinds zijn terugkeer.

Klassieker

Spelershome Feyenoord, 24 oktober 2018

Robin van Persie komt meer dan een uur later dan het afgesproken tijdstip aanzetten in het spelershome van Feyenoord. De interviews voor de camera’s zijn wat uitgelopen, legt hij uit. De aanvoerder van Feyenoord verontschuldigt zich. Een paar dagen voor Ajax-Feyenoord zit hij wederom op zijn praatstoel. Hij ligt duidelijk niet wakker van de favorietenrol van Ajax. ,,Alleen Barcelona was onklopbaar.’’

Quote De hype, want dat het is nu volgens mij, dat sentiment dat het allemaal fantas­tisch is, daar ga ik persoon­lijk niet in mee. Robin van Persie over Ajax Volledig scherm Robin van Persie in duel met Frenkie de Jong. © Pim Ras Fotografie Hij weigert plaats te nemen in de lange stoet mensen die Ajax dit seizoen al bijna mythische proporties toekennen. Die de ploeg al vergelijken met de formatie die in 1995 de Champions League won. ,,De hype, want dat het is nu volgens mij, dat sentiment dat het allemaal fantastisch is, daar ga ik persoonlijk niet in mee’’, zegt de 35-jarige aanvoerder van Feyenoord. ,,Ik heb de eerste helft tegen Benfica gezien. Een leuke wedstrijd. In de eerste vijf minuten zag ik al meteen drie echte kansen. Eentje voor Ajax. Twee voor Benfica.’’



Dat laatste zegt de topscorer aller tijden van Oranje inderdaad bewust. Feyenoord mag dan misschien minder zijn dan Benfica, de Amsterdammers hebben geen hermetisch afgesloten defensie, vindt Van Persie. ,,Sowieso haal ik altijd mijn schouders op als ploegen als onklopbaar worden gezien. Dat gevoel heb ik slechts eenmaal in heel mijn loopbaan na afloop van een wedstrijd gehad. Dat was tegen het Barcelona van Pep Guardiola. Daar was simpelweg niets tegen te beginnen. Verder heb ik vrijwel altijd gevoeld dat er kansen waren, ook tegen topploegen. Wij hebben zwakke plekken, maar ook Ajax en PSV ook. En Manchester City ook.”

Desondanks is Feyenoord kansloos in de Arena. De rode kaart van Jeremiah St. Juste is daar één van de oorzaken van. ,,Ik voelde me fit’’, zegt Van Persie later. ,,Maar ik kreeg een tik van De Ligt en daar bleef ik last van houden.” In de rust verdwijnt de aanvoerder naar de kant. Ajax wint eenvoudig.

Afscheidstournee

Hotel Los Monteros, Marbella, 9 januari 2019

De persafdeling van Feyenoord breekt even in aan de rand van het zwembad. Robin van Persie heeft nog een paar minuten spreektijd want hij moet zich voorbereiden op de volgende training. De aanvoerder van Feyenoord maakt zich geen zorgen. Hij praat honderduit over wat hij gaat doen na zijn loopbaan. Over zijn kinderen. Over zijn liefde voor andere sporten. Over zijn vetpercentage. En over dingen die hij anders had moeten doen.

Volledig scherm Robin van Persie. © Toin Damen ,,Ja, ik neem nu alle tijd. Maar dat is weleens anders geweest hoor. In 2012 bijvoorbeeld sprak ik niet met de pers. Dat had ik anders moeten doen. Jullie doen jullie werk en hebben recht op de mening van een speler en het publiek wil ook af en toe horen hoe het met de spits gaat. Het kwam omdat ik van Arsenal naar Manchester United zou gaan. Dat lag gevoelig in Engeland. Ik wilde daar niet over praten. Er kwam een televisie-interview met Wilfred Genee en ik vroeg hem om niet naar Arsenal of Manchester United te vragen. Dat was prima, maar aan het einde van het interview had hij nog één vraag. Je raadt het al. Later zat ik bij een paar andere journalisten en wederom hadden die toch een laatste vraag. Toen besloot ik niets meer te zeggen.’