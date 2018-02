Van Persie na glansrol: Mooi hoor, hier droom je van

,,Mooi hoor dit'', sprak Van Persie na afloop. ,,Van zulke dingen droom je en dan gebeurt het ook nog. Dat is echt leuk. Ik was er ook echt blij mee. Maar ook van die ééntweetjes en dan lekker doorbewegen. Dat is serieus niveau, ook bij ons op de training.''

Van Persie moet het vooralsnog met invalbeurten doen, en dat is voorlopig wel even voldoende. ,,Prima zelfs. Ik ben er lang uit geweest en we doen het gewoon stap voor stap. Vanavond alweer wat langer dan daarvoor. Dus of ik me op de bank heb zitten verbijten? Nee, helemaal niet. FC Groningen stond trouwens goed.''