Van Persie maakt een uur vol in vrijwel lege Kuip

Dat laatste is eigenlijk de enige reden waarom er nog wordt gespeeld. De spelers van naam bij Feyenoord die lang niet in actie zijn gekomen speeltijd geven in een lege Kuip. Robin van Persie maakte een uur vol tegen de Friezen. De 34-jarige spits was veel in beweging, maakte de nodige meters in de Kuip. Een kansje kreeg hij, maar de hoek was te lastig om de Friese keeper te verschalken.