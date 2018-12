Van Persie houdt zich al bezig met kunstgras in Emmen

De 35-jarige aanvoerder van Feyenoord maakte tegen VVV zijn rentree na een maand afwezigheid. Van Persie hield het bijna 70 minuten vol, langer dan verwacht én afgesproken met trainer Giovanni van Bronckhorst. ,,Het plan was 60 minuten, dat ging goed, maar daarna kwamen er wat krampjes. Het was goed om weer terug te zijn en lekker de wei in te kunnen.’’



Van Persie had zondag vanaf de bank genoten van de krachtmeting met koploper PSV (2-1). ,,De eerste helft was fantastisch, we speelden ze gewoon weg. Thuis winnen van PSV betekent drie prachtige punten. Maar het schiet natuurlijk niet op als we daarna van VVV zouden verliezen. We zijn blij en opgelucht dat we een vervolg hebben kunnen geven aan zondag.’’