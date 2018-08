Van Persie dolende, Boadu de geschiedenisboeken in

Column Feyenoord heeft geen idee

8:08 Columnist Willem van Hanegem is kritisch op Feyenoord. 'Er zijn nu ongetwijfeld weer mensen die zeggen: Willem zit weer te zaniken en negatief te doen over zijn club, lekkere Feyenoorder is dat. Het is juist omdát het me aan het hart gaat, dat ik zeg wat ik zie.'