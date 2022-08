Van Nistelrooij over mogelijk vertrek Gakpo: ‘Het is de vraag of je nu nog een vervanger kunt halen’

Nog altijd is onduidelijk of Cody Gakpo vertrekt of blijft bij PSV. De aanvaller blonk uit tegen Excelsior met twee assists én een doelpunt ( 1-6 ). Na afloop kreeg hij vragen over zijn toekomst. ,,Ik kan er nog niks over zeggen, maar meerdere clubs hebben interesse.” Trainer Ruud van Nistelrooij is niet blij met de situatie.

Manchester United is een van de clubs die Gakpo graag naar de Premier League wil halen. Maar de club haalde eerder vanmiddag al zo goed als zeker Antony binnen voor dik 90 miljoen euro. ,,Leuk voor hem, maar voor mij heeft dat geen invloed", aldus Gakpo over een mogelijke overstap naar de club waar Erik ten Hag trainer is bij ESPN.

De aanvoerder van PSV zei dat naast ManUnited meerdere clubs azen op zijn handtekening. ,,Ik kan er momenteel niks over zeggen. Wat ik al eerder zei: het hele plaatje moet kloppen. Het is een puzzel en in de komende dagen ga ik kijken welke puzzel het beste klopt. Voor mij is het ook zeker geen straf om bij PSV te blijven. Ik hoor het allemaal wel in de komende dagen.”

De transferperikelen rondom zijn persoon leidden Gakpo niet zichtbaar af, want de captain scoorde één keer en gaf twee assists. ,,Ik probeer mij te focussen en er niet te veel mee bezig te zijn, maar het is wel lastig. Ik verwacht nog hectische dagen.”

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij, trainer van PSV. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Trainer Ruud van Nistelrooij is niet blij met de situatie waarin PSV verkeert. ,,Als club zit je in een spagaat. Je beste spelers worden misschien nu nog weggekocht, maar vooraf kun je niets doen. Elke dag die verstrijkt, is de tijd korter om te reageren. Het is dan ook nog maar de vraag of het überhaupt lukt een vervanger te vinden. We moeten er het beste van maken”, zei hij bij ESPN.

De transfermarkt loopt in het buitenland tot en met donderdag 1 september. Nederlandse clubs kunnen na woensdagavond geen spelers meer halen, maar dus nog wel verkopen.