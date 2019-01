Van Marbella tot Orlando: Het was hier fantastisch!

Lepel­straat­se Corina Luijks meteen beslissend bij debuut in Serie A

17:08 Corina Luijks heeft haar verhuisdozen nauwelijks kunnen uitpakken of ze is al van grote waarde voor haar nieuwe club Pink Bari. De voetbalster uit Lepelstraat luisterde haar debuut in de Serie A op met een treffer en de drie punten.