Van Leeuwen: Er groeit weer iets moois op het beton van FC Twente

Door Leon ten Voorde



,,Zie je die stoelen? Stoelen in zeven verschillende stijlen. Zie je die muren en die verschillende kleuren? Dat oogt onrustig. Er zit geen harmonie in. Het moet strak, strak, strak. De kunst van een selectie opbouwen begint met het zetten van een toon. Sfeer is daar een onderdeel van."



Volgende week krijgt het spelershome op het trainingscomplex in Hengelo een opknapbeurt en voor Ted van Leeuwen betekent dat veel meer dan een nieuw verflaagje. ,,Waarom kleden koren zich gelijkstemmig? Mijn ex-vrouw is dirigent en die heeft me wel eens verteld dat ze het verschil hebben gemeten tussen een koor in vrijetijdskleding en datzelfde koor in uniforme rokkostuums. Het verschil was enorm. Dat zijn de ongemerkte lijnen en ik houd van die details. We moeten proberen de geest terug te krijgen in de club."